Yolanthe deelt grappige video waarbij het sporten een keer niet zo lekker gaat

Het moge duidelijk zijn dat Yolanthe Sneijder-Cabau een erg fanatieke sporter is om haar prachtige lijntje te behouden. Ze deelt dan ook regelmatig een kiekje van zichzelf in de sportschool, maar dat haar workouts niet áltijd soepel verlopen, blijkt uit dít filmpje.

Yolanthe probeert de Plank Tower Challenge. Dit is een nieuwe internethype, waarbij mensen zich als een ‘plank’ horizontaal aanspannen om een zo hoog mogelijke menselijke toren te bouwen. Hier heb je veel kracht, stabiliteit en evenwicht voor nodig: een echte uitdaging dus.

Uitdaging

Het liefje van Wesley Sneijder gaat die uitdaging graag aan. Samen met een paar mannen probeert ze een Plank Tower te maken en dat gaat in het begin best goed.

Fluitje van een cent

“This is how we roll”, schrijft ze bij het filmpje. Knap hoor! Wij doen het haar niet na. Maar als dit een fluitje van een cent is, ga je natuurlijk een nóg grotere uitdaging aan, moet Yolanthe gedacht hebben. De presentatrice probeert precies hetzelfde, alleen dan met maar liefst drie mannen onder zich.

Tip

De nieuwe ‘toren’ verloopt helaas niet helemaal volgens plan.”Nee nee dit gaat goed… Blijf blijf! Nu nog even de kontjes omhoog en dan…”, op de video is te zien hoe de toren ineens uit elkaar valt. “Dit gaat niet goed”, schrijft ze er dan ook bij. Ze geeft toe dat je soms ook niet te veel moet willen. Maar wel hartstikke stoer én eerlijk dat ze ook dit hilarische filmpje op Instagram met haar volgers deelt. Als laatste geeft Yolanthe nog een tip voor iedereen thuis: “Doe deze maar niet na thuis, jongens.” Nou, dat waren we na dit filmpje ook zéker niet van plan!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.