Yolanthe gaat voor nieuwe look en fans noemen haar 'knapste vrouw van Nederland'

Yolanthe gaat door een moeilijke periode in haar leven nu ze in scheiding ligt met Wesley Sneijder. Toch laat ze zichzelf van haar beste kant zien op social media.

Ze deelt een foto van zichzelf met knalrode lippenstift op en krullen in haar haar.

En dat valt bij haar fans in de smaak. ‘Wauw, je bent zo’n leuke vrouw van binnen én van buiten’, klinkt het. Ook vinden fans haar de rode lippen goed staan en noemen ze haar massaal ‘de knapste vrouw van Nederland’. Iemand anders ziet een gelijkenis met een bekende actrice: ‘Je zou zo de tweelingzus van Angelina Jolie kunnen zijn’.

Over de breuk zei Wesley eerder: ‘Ik heb veel fouten gemaakt in ons huwelijk, maar dat gaat niemand wat aan. Dat Yolanthe nog steeds zo goed voor me is, respecteer ik erg. Ze zorgt elke dag voor mijn zoon en voor mij, ook al zijn we niet meer bij elkaar.

Bron: Instagram. Beeld: ANP