Yolanthe plaatst intieme foto van een puur moeder-zoonmoment

Yolanthe is naar Mexico gegaan voor opnames van het nieuwe seizoen van Temptation Island. Ze nam haar zoontje Xess Xava mee, want ze kon niet zo lang zonder hem.

En de kleine jongen heeft het maar wat fijn met zijn moeder. Samen genieten ze van het mooie weer.

Yolanthe schrijft bij haar foto: “Mijn kleine jongen, je bent waardevol op elke mogelijke manier. Je bent de zonnestraal in mijn dag, het plezier in mijn ziel, mijn kracht in het donker en de liefde van mijn leven”. Yolanthe woont voor het werk van haar man Wesley momenteel samen met Xess in Qatar, in het Midden-Oosten.

Ze verliezen elkaar niet uit het oog:

