Yolanthe deelt knusse gezinsfoto (zonder Wesley...

Wesley werkt sinds kort voor voetbalclub Al- Gharaffa Sports Club in Qatar. Zijn vrouw Yolanthe verhuisde met hem mee naar het zonnige land.

En zo ook hun zoontje Xess Xava.

Met z’n drietjes

Eerder kreeg Wesley al een zoontje met zijn ex, Ramona Streekstra. Van 2005 tot 2009 was hij samen met haar. Zoontje Jessey is nu 11 jaar. Yolanthe is dol op beide jongens en plaatst vol trots een foto van haar bijzondere gezinnetje. Ze schrijft erbij: ‘De drie musketiers’.

Eerder plaatste de presentatrice en actrice al deze foto van haar en Jessey:

