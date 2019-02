Yolanthe krijgt kritiek op 'te blote foto': 'Waarom doe je dit?'

Yolanthe Cabau kan met haar figuur en looks zo door voor een professioneel fotomodel. Ze plaatst dan ook zonder problemen foto’s van zichzelf op social media.

Maar de presentatrice heeft nu wat fans boos gemaakt. Ze zou volgens velen een ‘te blote foto’ hebben gedeeld met haar volgers.

Advertentie

Serieus

Sommigen vragen zich dan ook hardop af: ‘Waarom doe je dit?’. Zo schrijft iemand onder het plaatje waarop vooral de borsten van Yolanthe prominent in beeld zijn: ‘Je bent ontzettend mooi, maar ik zie je toch veel liever niet in je ondergoed maar met al je kleren aan, pratend (vol passie) over kinderprostitutie. Toen had ik echt bewondering voor je. Nu denk ik, waarom doet ze dit? Ga dan in de Playboy staan en geef je honorarium aan jouw goede doel.’

Anderen nemen het weer voor haar op. ‘Prachtige vrouw’, zo klinkt het ook. De meningen over haar poseren zijn dus verdeeld.

Wat vind jij? Is het net wat te bloot om te delen met de hele wereld of mag ze juist trots laten zien wat ze in huis heeft?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 8 Feb 2019 om 1:48 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP