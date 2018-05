Yolanthe trekt zonder gêne een wel héél laag uitgesneden badpak aan

Niet alleen buiten, maar ook in het hart van presentatrice en actrice Yolanthe is het zomer. Ze trekt met het warme weer niet veel kleding aan.

Maar als iemand het kan hebben, dan is het Yolanthe wel. Want wat heeft ze een prachtig figuur.

In haar blote outfit draagt ze niet veel meer dan een vrij laag uitgesneden geel badpak, gecombineerd met een rode top en een zwart heuptasje. Zoals een van haar lollige volgers al opmerkt: ‘Wat een mooie en subtiele ode aan België’. Want laten rood, geel en zwart nou nét de nationale kleuren zijn van ons buurland. Of Yo het expres zo heeft bedoeld is niet duidelijk, maar dat de kledingkeuze in de smaak valt bij haar 1 miljoen volgers op social media? Dat zeker.

Bron & Beeld: Instagram