Yolanthe laat met zwoele pose haar wespentaille zien

Yolanthe Cabau is vier jaar geleden moeder geworden van zoontje Xess Xava. De presentatrice heeft een figuur waar menig moeder – en vrouw – jaloers op is.

Met een zwoele pose laat Yolanthe zien dat ze over een prachtige wespentaille beschikt. ‘Wauw, wat een vrouw’, klinkt het op social media.

Dit bericht bekijken op Instagram 🧶🧡 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 16 Nov 2019 om 4:56 (PST)

De 34-jarige Yolanthe is sinds maart dit jaar weer vrijgezel. Maar volgens de moeder van Wesley Sneijder, Sylvia, is het nog niet helemaal over en voorbij. Volgens haar zouden de twee officieel nog niet gescheiden zijn. Of ze nog willen werken aan hun huwelijk? Sylvia: “Dat denk ik wel, maar dat is echt hun ding. Dat weten alleen zij.”

