Yolanthe is niet alleen een ontzettend leuke moeder van Xess Xava – ze heeft zélf ook een lieve moeder.

Met een vrolijke foto laat ze haar moeder zien aan haar volgers op Instagram.

Familieband

Bij een kiekje waar Yo haar kleine Xess vasthoudt en naast haar moeder staat, schrijft ze: “Ik ben zo blij dat ik jou heb, mama. Woorden kunnen nooit beschrijven hoeveel je voor me betekent. Bedankt, dat je er altijd bent en ook bedankt dat je mij laat zien waar het leven echt om draait.” De moeder van Yolanthe heet Richarda van Kasbergen en is in tegenstelling tot haar bekende dochter maar weinig in de spotlights te zien.

Ouders

Yolanthe werd geboren op Ibiza. Haar Spaanse vader overleed in 2007. Haar moeder is Nederlandse. Omdat haar vader Spaans was en haar moeder Nederlands, kreeg ze een dubbele achternaam: Cabau-Van Kasbergen. Dat is in Spanje gebruikelijk. Yolanthe heeft zeven broers en zussen, en nog vijf halfbroers en -zussen uit het tweede huwelijk van haar vader.

Wat een lieve boodschap voor haar moeder. En wat lijken de twee vrouwen op elkaar. Goede genen dus, in de familie Cabau-Van Kasbergen.

Bron & Beeld: Instagram