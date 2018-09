Yolanthe vertelt waarom ze zo weinig van Wesley laat zien op social media

Yolanthe en Wesley zouden volgens veel media lange tijd huwelijksproblemen hebben. Want de presentatrice plaatst geen foto meer samen met haar man.

Nu reageert ze hierop. Want er zit een reden achter. Yolanthe: “Het klopt dat we elkaar minder zien, omdat ik weer volop aan het werk ben, en dus van hot naar her vlieg. Maar dat kan alleen omdát het zo goed zit tussen ons en we elkaar vertrouwen.”

Ze hebben ook laten weten dat ze nog een kindje willen, via adoptie, of via een natuurlijke zwangerschap. Dat ze druk zijn met hun eigen leven, maakt haar niets uit. Het houdt hun relatie juist goed. “Het belangrijkste is dat we gek zijn op elkaar, juist omdat we allebei onze eigen dingen hebben.”

Bron: LINDAnieuws. Beeld: ANP