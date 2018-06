Yolanthe over haar afgetrainde lichaam: "Ik sport niet om dun te zijn"

Dat er ooit een baby in de buik van Yolanthe heeft gezeten, zou je haast niet zeggen. Wat heeft die vrouw toch een afgetraind lichaam. Op Instagram vertelt ze er openhartig over.

Want waar doet ze het voor? “Niet om dun te zijn”, verduidelijkt de presentatrice.

Inspireren

“Ik sport om sterker te worden. Ik werk aan mezelf en voor mezelf. Ik word een betere versie van mezelf en ik hoop dat ik anderen inspireer.” Wat Yolanthe precies doet en eet om zo’n figuurtje te behouden, maakt ze nog niet kenbaar. Yo, zeg het ons!

