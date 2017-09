Yolanthe Sneijder-Cabau slaat een nieuw carrièrepad in

Yolanthe Sneijder-Cabau kennen we natuurlijk allemaal al als actrice en presentatrice, maar later dit jaar laat ze zichzelf van nóg een andere kant zien.

Yolanthe timmert hard aan de weg. Naast haar televisiecarrière, opende ze samen met Wesley dit jaar een club op Ibiza en heeft ze ook nog steeds een eigen sieradenlijn. Dat was blijkbaar niet genoeg, want ze maakte deze week bekend dat ze deze winter te zien is in ‘The Christmas Show’, een kerstverhaal in de vorm van een musical. Aan Telegraaf vertelt de actrice dat ze het een uitdaging vindt om voor duizenden mensen in een zaal te staan in plaats voor de camera in een studio.

Ziggo Dome

Ook Carlo Boszhard, Buddy Vedder, Glennis Grace, Danny de Munk en Martijn Fischer zijn te zien in de show. Op 23 en 24 december is het Ziggo Dome voor twee dagen het decor van deze show met kersthits.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.