Zo zag Yolanthe er nog uit toen ze in Onderweg Naar Morgen speelde

Yolanthe Sneijder-Cabeau (32) was vroeger elke dag in de soap Onderweg Naar Morgen te zien.

Van 2005 tot 2008 speelde ze de vaste rol van Julia Branca.

Zo ging dat

Ze speelde toen de in Brazilié geboren Julia, die Nederlands leerde door haar werk als au pair. De soap werd tussen 1994 en 2010 dagelijks uitgezonden. Jaren terug zei ze over haar rol in ONM: “Ik kan het iedereen aanraden ooit eens een trut te spelen. Hoe gemener, hoe beter. Het is leuk om te doen. Maar in het begin werd ik er wel onzeker van. Want soapfans verwisselde mij vaak met het personage dat ik speelde. Ik heb daar toen ’s nachts van liggen huilen in mijn bed.”

En het moge duidelijk zijn: Yo liep er toen nog bijhoorlijk anders bij dan hoe ze er tegenwoordig uitziet.

Momenteel staat de carrière van de presentatrice en actrice op een lager pitje. Ze wil meer tijd hebben voor haar man en zoon, Xess Xava. “Zijn ontwikkeling meemaken, dat is het mooiste wat er is. En helemaal voetbal, hè. Zijn eerste woordje was bal. Die gaat ook mee naar bed. Hij wil zelfs in zijn voetbaltenue slapen. Met Sneijder en nummer tien op de achterkant.”

Dit is Yo nu, in 2017:

En zo zag ze er uit in de tijd van ONM:

Beeld: ANP