Yolanthe Cabau (35) heeft twee jaar na de scheiding van voetballer Wesley Sneijder (36) een openhartig interview gegeven over die tijd en hoe ze nu naar de liefde kijkt.

In een dubbelinterview met Amerika-correspondent Michiel Vos in Linda vertelt Yolanthe dat ze toen ze in lockdown in Amerika zat eindelijk tot rust kwam. Sinds 2019 leeft ze apart van Wesley, met wie ze in 2010 trouwde.

“Het kón gewoon niet meer. Mijn hart is echt gebroken. Nu pas besef ik hoe gevaarlijk het eigenlijk is om jezelf volledig aan een ander te geven”, zei ze daarover. Ze vertelt ook dat het haar veel pijn deed om in de media te lezen dat het allemaal aan haar lag en het haar alleen om het geld ging. “Ik lag onderuit, en toen kreeg ik ook nog ten onrechte trappen na.”

Yolanthe vertelt over scheiding

De actrice zegt dat ze nu vooral behoefte heeft aan liefde en een arm om haar heen als het wat minder gaat. Aan sex heeft ze niet zoveel behoefte: “Als je het een tijd niet doet, raak je eraan gewend. Net als andersom: als je het veel doet, heb je juist behoefte aan meer. Het is inmiddels zo erg dat mijn zusje van 18 laatst tegen me zei: ‘Yo, dit is niet gezond, hoor.”

Nadat Michiel Vos in het interview aangeeft dat hij nog nooit is vreemdgegaan, deelt Yolanthe ook nog een kleine sneer uit: “Wat leuk om eens een man te ontmoeten die dat níét doet!”

Bron: Linda. Beeld: Bruno Press