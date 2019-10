Yolanthe onherkenbaar in opvallende outfit en met witblond haar

Fans van Yolanthe raken niet uitgepraat over de nieuwste foto die ze deelt op Instagram.

De presentatrice en actrice deelt een foto waarop ze verkleed is.

De ex van Wesley Sneijder straalt in een zilveren bodysuit, waarin haar figuur prachtig uitkomt. Wat het meeste opvalt is natuurlijk haar kapsel. Yolanthe heeft haar bruine lokken ingeruild voor een witte pruik met hoorns en bloemen. ‘Wat een sexy moeder’, klinkt het op Instagram. Yolanthe laat weten dat ze deze opvallende outfit heeft aangetrokken om Halloween te vieren.

Bron: Instagram. Beeld: ANP