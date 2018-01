Yolanthe over verhuizing naar Qatar: "Het is bizar"

Wesley, Yolanthe en Kleine Xess Xava zijn onlangs verhuisd naar Qatar. Allemaal voor de voetbalcarrière van Wes, die aldaar een contract heeft getekend.

“Het is ook gewoon bizar, opeens woon je in Qatar”, zegt Yolanthe over de verhuizing in een interview met RTL Boulevard.

Als voetbalvrouw moet je er nu eenmaal mee dealen dat je van de ene op de andere dag vanuit het Franse Nice naar het Arabische Qatar moet emigreren, zoals bij Wes en Yo het geval is. En tuurlijk is dat even pittig. “Je hebt je laatste doos net uitgepakt, en hup, alles weer inpakken en dóór”, vertelt Yolanthe. “Je moet alles opnieuw regelen, het is natuurlijk wel een heel ding.”

Hoe het Yo tot nu toe bevalt in het Arabische land? “Je weet nooit waar je terechtkomt, maar de mensen zijn heel lief tegen ons en vinden het leuk dat we er zijn. Dat is fijn, als je ergens komt en voelt dat het oké is dat je er bent. Je voelt je al snel te veel.” Ook man en kind hebben het hartstikke naar hun zin. “Wesley is blij en Xess vindt het heerlijk: die kan de hele dag buiten rennen in het zonnetje.”

Yolanthe ziet de halsoverkop-verhuizingen over de wereld heen als een groot avontuur. “Het is ook heel mooi dat ik dit mag meemaken met mijn man en kind. Als we straks 80 zijn, áls we dat mogen worden – ‘Insjallah’, zoals ze in Qatar zeggen (bij Gods wil, red.) – dan kijk je terug op een heel avontuurlijk leven. Dus ik koester elk moment.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP