Yolanthe deelt na lange radiostilte lief kiekje op Instagram

Na de breuk met Wesley was het lang stil op het Instagramaccount van Yolanthe. Tot daar zondag ineens verandering in kwam.

Haar laatste foto deelde Yolanthe begin maart. Daarna liep haar huwelijk met voetbalheld Wesley Sneijder stuk en bleef het lange tijd stil op haar kanalen. Fans zijn dan ook blij dat Yolanthe weer ‘terug’ is op Instagram.

Kamperen

Zondag deelde ze een emotionele video van Stichting Free a Girl voor Vaderdag, waar ze ambassadeur voor is. Maandag volgde daar een schattig kiekje met zoontje Xess Xava op. De twee liggen heerlijk in een doorzichtige tent, waar ze zo te zien een nachtje in hebben geslapen. Yolanthe houdt Xess stevig vast, terwijl de kleine man van oor tot oor lacht.

Dit bericht bekijken op Instagram 💕🌠⛺️😴 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 16 Jun 2019 om 11:43 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP