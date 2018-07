Zó zag Yolanthe er nog uit toen ze nog samen was met Jan Smit

Zeker 2,5 jaar lang leken ze dólgelukkig met elkaar: Yolanthe en zanger Jan Smit. Een andere tijd in het leven van de inmiddels getrouwde voetbalvrouw.

In 2007 kreeg ze een relatie met Jan. Nu is ze al sinds 2010 getrouwd met haar voetballer, Wesley Sneijder, met wie ze zoontje Xess Xava heeft gekregen.

Maar toen Yolanthe nog met Jan ging, zag ze er behoorlijk anders uit. Volgens Jan is hij zich tijdens zijn relatie met Liza meer zichzelf dan dat hij was met Yolanthe. “Je gaat dingen loslaten. Je gaat je vrienden minder belangrijk vinden. Dat heb ik later wel teruggehoord en dat is heel confronterend.” Hij is inmiddels sinds 2011 getrouwd met Liza. ‘Nu ben ik gewoon zoals ik moet zijn. Dit is wie ik ben. Ik kan mezelf nooit verliezen bij Liza’

Beeld: ANP