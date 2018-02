Yolanthe showt haar slanke figuur in een korte witte top

Yolanthe (32) geniet van het mooie en warme weer in haar nieuwe woonplaats Qatar.

Ze draagt een korte witte top met een lange broek.

Rustiger aan

In deze strakke outfit laat ze zien hoe ze in vorm is. En wat staat het haar prachtig. Haar zoontje Xess is alweer 2 jaar en bijna 4 maanden oud. Hoewel ze in Qatar woont omdat haar man Wesley daar voetbalt, werkt ze nog gewoon voor RTL in Nederland. Toch is ze minder druk dan een paar jaar geleden. Yolanthe: “Wes zei ‘ik wil graag dat je er meer bent voor het gezin’. Het was anders gewoon heel veel”.

En zoontje Xess (2):

Bron & Beeld: Instagram