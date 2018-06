Yolanthe laat met strak broekpak zien dat ze topfit is

Yolanthe Sneijder-Cabau is fitter dan ooit. Ze laat met een nieuwe foto zien dat ze zich goed voelt.

Vandaag hijst Yolanthe een wit broekpak met stippen uit de kast. Haar figuur komt er prachtig in uit.

Yolanthe en Wesley zouden huwelijksproblemen hebben. Dat ontkennen de twee. Toch lijkt het erop dat het mis is, omdat Yolanthe nooit een foto plaatst van haar man en ook haar naam op social media heeft veranderd in Yolanthe Cabau in plaats van Yolanthe Sneijder-Cabau.

Beeld: Instagram