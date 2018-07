Yolanthe showt met doorschijnende top haar blote borsten

Yolanthe Cabau is één van de mooiste vrouwen die wij in Nederland kennen. En met meer dan 1 miljoen volgers op social media heeft Yolanthe behoorlijk wat fans.

Ze trakteert vriend en vijand vandaag op een pikant kiekje. Yolanthe showt namelijk haar blote borsten.

Dat doet ze op haar eigen charmante manier. Ze staat met haar armen over elkaar en draagt een zwarte, doorschijnende top. Die laat niet veel aan de verbeelding over, nee. Een bh komt er sowieso niet aan te pas. Maar als iemand het kan hebben, dan is het dus wel Yolanthe. De foto is gemaakt op het Spaanse eiland Ibiza.

Yolanthe en haar 2-jarige zoontje Xess:

Bron: Instagram. Beeld: ANP