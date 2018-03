We deelden onlangs nog hoe gelukkig Yolanthe is, helaas is dat geluk ineens omgeslagen in intens verdriet.

Een vriendin van haar is namelijk verongelukt bij een vliegtuigongeluk. De 28-jarige Mina Basaran was met zeven vriendinnen in Dubai voor haar vrijgezellenfeest. Op de terugweg kwam het vliegtuig boven Iran in slecht weer terecht, waarna het tegen een berg aan klapte en compleet uitbrandde.

Vliegtuig van vader

Naast de acht vriendinnen waren er drie crewleden aan boord. Niemand overleefde het ongeluk. Het vliegtuig was van de vader van Mina.



Mina en Yolanthe

Mina zou op 14 april in Istanbul trouwe met Murat Gezer. Yolanthe en Mina leerden elkaar kennen in de tijd dat Wesley Sneijder voor Galatasaray voetbalde en ze samen in Turkije woonden. Op Instagram deelt Yolanthe het verdrietige bericht met de tekst: “Ik kan geen woorden vinden die beschrijven hoe intens verdrietig ik ben. Ik kan niet eens geloven dat ik dit bericht aan het schrijven ben. (…) Mina, lieve engel, ik zal je zo missen”.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP