Yolanthe en Wesley zijn adoptietraject gestart: "We wachten op een belletje"

Van kleins af aan wist Yolanthe al dat ze later een kindje zou willen adopteren. De uitkomst van die wens komt nu steeds dichterbij voor haar en manlief Wesley Sneijder. Het stel zit middenin het adoptietraject. “We wachten nu op een belletje.”

Het was al langer bekend dat Yolanthe en Wesley overwegen een kindje te adopteren, maar nu zijn ze echt met het traject gestart. “We wachten nu tot we worden gebeld. Het kan nog wel twee jaar duren voordat we iets horen”, vertelt Yolanthe in een interview met het AD. “Als het komt, dan komt het.”

Bescherming

De belangrijkste reden dat Yolanthe graag een kindje wil adopteren is omdat ze er alles aan wil doen om alle kinderen te beschermen. “Ik wil niet alleen alles doen om mijn eigen kindje te beschermen, maar ik gun alle kinderen bescherming. Dat heb ik altijd al gehad, maar sinds Xess er is nog meer. Daarom willen Wesley en ik heel graag een kindje adopteren”, zei ze in 2017.

Gekoesterde wens

Haar gezin betekent alles voor Yolanthe. Na een lang en medisch traject van maar liefst vier jaar werd de actrice en presentatrice voor het eerst zwanger van haar zoontje Xess Xava. In een uitzending van Linda’s Zomerweek in 2015 vertelde Yolanthe openhartig over alle hormoonkuren die ze kreeg en wat voor effect dit had op haar lichaam en gevoel.

Niet vanzelfsprekend

Haar man Wesley heeft al een zoon, Jessey (11), uit een vorige relatie. Jessey is dol op zijn kleine broertje. Een groot gezin is voor het koppel een lang gekoesterde wens, maar vanzelfsprekend was het absoluut niet. De uiteindelijke zwangerschap van zoontje Xess kwam dan ook als een grote verrassing. “Ik heb Xess altijd bij me, hij is mijn alles”, zegt ze.

