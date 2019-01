Yolanthe laat in déze outfit haar duidelijke 'wespentaille' zien

Yolanthe Cabau werkt hard voor haar figuur. Zo plaatst ze regelmatig foto’s en video’s van zichzelf in de sportschool.

Maar het resultaat mag er zijn: de presentatrice heeft namelijk een onmiskenbare ‘wespentaille’.

Toch heeft ze eerder aangegeven dat ze ‘niet sport om dun te zijn’. Ze wil zich gewoon fit en goed voelen. Wat ze dan precies doet? ‘Het is voor mijn werk belangrijk dat ik lekker in mijn vel zit en strak ben. Ik sta vier of vijf keer per week een half uur op de loopband en doe dan ook een sessie van twintig minuten. Heel gewoon.’ Al drie keer werd Yolanthe uitgeroepen tot ‘Meest sexy vrouw van Nederland’.

Eten

Het fijne om te horen is: aan ingewikkelde diëten doet ze niet. Yolanthe: “Ik eet alles. Een dieet is echt niets voor mij, nooit geweest ook. Ik houd zo van lekker eten”.

En strak in een badpak:

Bron: Instagram. Beeld: Libelle