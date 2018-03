Yolanthe laat zich met Xess op haar arm van haar lollige kant zien

Yolanthe neemt het leven niet al te serieus, zo laat ze zien in een video die ze op social media plaatst.

Ze heeft haar zoontje Xess op haar arm en zwaait en draait lekker in het rond.

Met een korrel zout

Het is te zien dat het jongetje het ontzettend naar zijn zin heeft – hij lacht van oor tot oor. Een heerlijk moment voor moeder en zoon. Bovendien hebben ze dezelfde outfit uitgekozen, wat het tafereel nog schattiger maakt. Yolanthe neemt eventjes afscheid van de zon in Doha. Over een paar dagen vertrekt ze naar Nederland voor haar werk. Ze gaat aan de slag met een nieuw project, zo laat ze weten.

Lekker lachen:

Met de bakfiets:

En samen hip aangekleed:

Bron & Beeld: Instagram