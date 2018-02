Yolanthe en Xess Xava hullen zich in oranje in Qatar

De familie Sneijder-Cabau woont inmiddels ruim een maand in Qatar en vermaakt zich daar bijzonder goed! En ook al zijn ze nog zo ver van huis, hun Hollandse roots zijn ze duidelijk niet vergeten.

Yolanthe plaatste vandaag een zomerse foto op Instagram waarop zij en haar zoontje Xess Xava allebei een vrolijke oranje outfit dragen.

Lekker in het zonnetje

“Drink met je billen bloot, melk uit een kokosnoot”: dit liedje schiet gelijk bij ons in ’t hoofd! Nou is Qatar niet bepaald een onbewoond eiland, maar ‘lekker leven is er wel de leus’ voor Xess Xava. Hij vindt het er echt heerlijk, vertelde Yolanthe eerder tegen RTL Boulevard. “Hij kan hier de hele dag buiten rennen in het zonnetje, dus dat is top.”

Zelf heeft het ze het ook naar haar zin. “Ik wist eerst niet zo goed wat ik er van moest verwachten, maar ik vind het eigenlijk stiekem wel heel erg leuk.” Dat is ook wel te zien aan de fijne foto’s die ze op Instagram deelt:

