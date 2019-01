Yolanthe laat met schattig filmpje zien dat Xess Xava een talenwondertje is

Yolanthe en Xess vliegen samen de hele wereld over. Regelmatig deelt Yolanthe foto’s en video’s van haar kleine man, maar vanochtend liet ze een talent zien van haar zoontje dat we nog niet kenden.

Op Instagram Stories deelt Yolanthe een video van Xess Xava die een eekhoorntje probeert te voeren. Dat is alleen al een schattig tafereel, maar het leuke is helemaal dat Xess niet in het Nederlands aan zijn moeder vraagt ‘Waarom wil die ‘m niet eten?’, maar in het Spaans. De 3-jarige knul blijkt dus nu al een talenwondertje te zijn. De complete video is te zien op de Instagrampagina van Yolanthe.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.