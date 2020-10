Youcke Laven (27) verloor drie jaar geleden zijn moeder aan borstkanker. Een jaar daarna overleed ook zijn vader. Hij bleef achter als oudste van drie broers. “Mijn basis was weggeslagen, ik belandde in een diep zwart gat.”

“Het was 2014 toen mijn moeder werd gediagnosticeerd met borstkanker en in één klap niets meer hetzelfde was. Ik was 20 en mijn broertjes waren 18 en 16, de leeftijd waarop je normaal gesproken leuke dingen doet, avonturen beleeft en lol trapt. Maar vanaf dat moment draaide alles bij ons thuis om kanker. Hoe kon het ook anders? Het voelde alsof er geen ruimte was voor andere dingen. In juni 2017 moesten we afscheid van haar nemen, een gebeurtenis waar mijn broertjes en ik, elk op onze eigen manier, mee omgingen. De middelste trok zich terug, de jongste ging zijn eigen weg en ikzelf belandde in een depressie. Tot overmaat van ramp kregen we een maand na het overlijden van mijn moeder bericht dat onze vader, die al een paar weken wat ziekig was, óók kanker had. Minder dan een jaar na zijn vrouw overleed ook hij. Nu was alle basis in één klap weg.”

“Of ik boos was? Ik was woest. Ook nu nog, drie jaar later, kan ik worden overmand door boosheid. Waarom moest dit ons overkomen? Dit voelde zó oneerlijk. Mijn moeder die altijd krachtig en sterk in het leven stond, die zich met haar tomeloze energie inzette voor alles en iedereen, hoe kon nu juist zij ziek worden? Zelfs toen ze ziek was wist ze van geen ophouden. Ze bleef doorwerken, volgde cursussen en rondde zelfs twee maanden voor haar overlijden een universitaire studie af. En, alsof dat niet genoeg was, zette ze zich ook nog in voor het BVN (borstkankervereniging Nederland, red.) om lotgenoten te helpen. Precies mijn moeder: niet bij de pakken neerzitten, doorgaan, nooit opgeven.”

Geen plek voor luchtigheid

“Zo wist ze het einde flink te rekken. Maar ondertussen stond alles in het teken van die borstkanker. Het eerste wat ik vroeg als ik thuiskwam was: hoe gaat het, hoe voel je je, heb je pijn, wanneer is het volgende onderzoek? Voor luchtigheid was geen plek; ieder gesprek was heftig en ging de diepte in. Niets anders was meer relevant. Op haar beurt bereidde mijn moeder ons voor op een leven zonder haar. We bespraken belangrijke zaken en thema’s en ze gaf adviezen over de toekomst, studies en werk. Geef nooit op, laat zien wat je waard bent en als je ergens voor gaat, ga er dan vol voor.”

Onbegrepen

“Maar, door al die heftige gesprekken leek het wel alsof ik was verleerd om over oppervlakkige dingen te praten. Mijn vrienden begrepen me niet en vonden mij zwaar op de hand waardoor ik mij nog eenzamer voelde. Sowieso was het moeilijk om sociale contacten te onderhouden, want na het overlijden van mijn moeder haastte ik mij iedere vrijdag direct de auto in om naar de andere kant van het land te rijden en mijn zieke vader bij te staan. Dan blijft er weinig ruimte over voor vrienden.”

Ervaringen delen

“Dat is precies de reden waarom ik mij nu, in navolging van mijn moeder, inzet voor Borstvereniging Nederland. Met het verlies van mijn ouders had ik het gevoel alsof de grond onder mij was weggeslagen. Ik belandde in een zwart gat en kon daar met niemand over praten. Nu werk ik aan een digitaal platform voor BVN waar jongeren digitaal kunnen samenkomen, hun ervaringen delen en over hun gevoelens kunnen praten. Ik hoop dat ik hen op deze manier kan helpen en geven wat ik zelf zo heb gemist.”

Trots

“Sinds begin dit jaar merk ik dat het me weer lukt om contact te leggen met vrienden. Ik sta vrolijker in het leven, kan weer genieten en het lukt me om luchtig te zijn. Ja, het heeft even geduurd, ik ben mijzelf helemaal kwijt geweest en door het diepste dal gegaan, maar ik heb mijzelf bij elkaar geraapt, herontdekt en weet nu – beter dan ooit – wie ik ben en wat ik waard ben. Ik heb een goede baan en daarnaast een eigen bedrijf. Een jaar geleden was mijn zelfvertrouwen nog volledig zoek maar nu durf ik hardop te zeggen dat ik trots ben op mijzelf. Dat neemt niet weg dat ik mijn ouders vreselijk mis, al was het alleen maar om aan hun te kunnen vertellen hoe goed het nu met me gaat.”

Tekst: Paulijn van der Pot. Beeld: privé Youcke Laven.