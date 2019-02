Zieke Youness (33) doet dringende oproep: 'Wie wil mij een nier doneren?'

Youness van Bruggen (33) uit Utrecht ziet er kerngezond uit, maar kampt al jaren met een nierziekte. Z’n nieren gaan nu zó hard achteruit, dat hij een noodkreet heeft geplaatst op Facebook.

“Ik vind het heel moeilijk om dit te vragen, omdat het natuurlijk niet zomaar iets is”, luidt het bericht. “Maar ik zou het niet doen als het niet dringend of nodig was. Daarom is mijn vraag: wie wil er over nadenken om mij een nier te doneren?”

Overleden vader

Youness omschrijft hoe zowel hij als zijn zusje de nierziekte van hun vader hebben geërfd. Hij is er 3 jaar geleden aan overleden. Een toekomstbeeld wat de Utrechter voor zichzelf natuurlijk niet wil. “Ik heb nog een heel leven voor me en zet graag nog kinderen op de wereld met m’n meissie Bianca.”

Dialyse

In het UMC is het traject voor dialyse en een eventuele niertransplantatie voor hem gestart. Maar: “Dialyseren is natuurlijk de laatste weg die ik wil bewandelen. Simpelweg omdat een mens dit vaak niet lang volhoudt en het niet bevorderlijk is voor het lichaam en je gezondheid.” Ook zou het betekenen dat hij of 8 uur per nacht thuis, of 3 keer per week 4 uur in het ziekenhuis aan een dialyse moet. “Ik heb dit bij mijn vader gezien en dat was geen pretje. Om dit nu te moeten meemaken op mijn 33e ook niet. (…) Dit belemmert natuurlijk alles wat ik doe en zou willen doen in het dagelijks leven.”

Bloedgroep O

Nu gaat het naar omstandigheden goed met Youness. “Ik geniet volop, sport elke dag en eet gezond.” Je ziet aan de buitenkant niet dat ‘ie ziek is, omschrijft ‘ie. “Maar mocht er een moment zijn om te transplanteren, is dat fysiek nu de beste tijd.” En daarom dus de oproep voor een orgaandonor. Eentje met, heel belangrijk, bloedgroep O. “Mocht er een dag komen dat iemand deze stap met mij wil zetten, dan gaat dit natuurlijk in goed overleg en onder leiding van het UMC”, verzekert Youness. Ook verwijst hij naar transplantatiestichting.nl voor meer informatie.

Veel reacties

Sinds hij zijn oproep heeft geplaatst, stromen de reacties binnen. “Ik kon me niet voorstellen dat mensen zo snel zouden reageren, maar de eerste reacties zijn superpositief”, laat Youness weten aan het AD. “Mensen gaan erover nadenken, dat vind ik al heel mooi.”

Bron: Facebook Youness van Bruggen, AD. Beeld: Facebook Youness van Bruggen