Youp van 't Hek razend enthousiast over Britt Dekker in nieuwste column

Youp van ’t Hek heeft een lyrische column over Britt Dekker geschreven in de VARAgids. Daarin noemt hij Britt een ‘bijzonder meisje’. De 2 ontmoetten elkaar begin deze maand toen ze te gast waren in de talkshow van Jeroen Pauw.

In zijn column schrijft Youp dat hij voorafgaand aan de opnames van Pauw al zin had om met Britt aan tafel te zitten. “Ik wist ook dat ik altijd wel om haar moest lachen omdat haar televisieoptredens doorgaans eerlijk en daardoor vrolijk onvoorspelbaar waren”, schrijft hij. “Altijd beter dan een voorgeprogrammeerde politicus met 2 doorgetrapte persvoorlichters in zijn of haar kielzog.”

Onbevangenheid

Van de ontmoeting met Britt werd Youp dan ook vrolijk. Hoe dat kwam? “Haar onbevangen manier van vragen stellen en antwoorden geven. Ik voelde me meteen op mijn gemak.” Youp vertelt ook dat Britt hem, door haar brutaliteit en rare maar kloppende logica, aan Johan Cruijff doet denken.