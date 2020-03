Cabaretier Youp van 't Hek besmet met coronavirus

Het management van Youp van ’t Hek (66) heeft laten weten dat de cabaretier is besmet met het coronavirus. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis.

Youp is extra vatbaar voor het virus omdat hij in een risicogroep valt. Hij onderging in eind december 2015 namelijk een zware hartoperatie. Dit gebeurde nadat hij een aantal keer last kreeg van klachten terwijl hij op het podium stond. “Vooralsnog hebben de artsen alles onder controle. Wij verzoeken u de familie met rust te laten zodat zij alle aandacht aan het herstel van Youp kunnen geven”, laat het management aan NU.nl weten.

Het RIVM noemt risicogroepen mensen die last hebben van diabetes, hart-, long-, nierziekten of andere ziekten hebben, waarbij het immuunsysteem is verzwakt.

Bron: NU.nl. Beeld: Brunopress.