Youp van ’t Hek: “Na 10 minuten dacht ik, dit ga ik niet redden”

Youp van ’t Hek, die vrijdag plotseling onwel werd op het podium, voelt zich inmiddels weer helemaal goed. Wel was het even schrikken voor de cabaretier toen hij merkte dat er iets niet goed was. “Het licht ging uit. Ik liep het toneel op en werd zoals dat heet niet lekker. Ik werd gewoon ziek”, zo vertelt hij in Veronica Inside op Radio Veronica.

Hoewel hij in de eerste instantie door wilde gaan, merkte hij al snel dat dit niet ging.

Eerdere hartklachten

“Na 10 minuten dacht ik: dit ga ik niet redden. Dat is voor alle partijen niet goed.” Omdat hij in het verleden kampte met hartklachten en in 2015 een zware hartoperatie moest ondergaan, nam Youp zijn klachten meteen serieus. “Gezien mijn geschiedenis ben ik onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en daar zagen ze al heel gauw dat het iets simpels was.”

Vaag antwoord

De cabaretier wil verder niks vertellen over wat er nu precies aan de hand was. “Splinter in mijn voet”, grapt hij. “De dokters weten wat het was en daar houden we het bij. Ik houd het een beetje vaag. Het is iets medisch en dat is tussen mij en de dokter. Punt.”

“Het was gewoon die splinter”

Youp, die woensdag weer mag optreden, schrok wel. “Gaan we weer dacht ik even. Maar ik wist wel gelijk dat het niet mijn hart was. Het was gewoon die splinter.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP