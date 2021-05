Leuk babynieuws: voormalig GTST-actrice Bo Maerten (28) is bevallen van haar eerste kindje. Dit onthult ze met een lieve foto op Instagram.

Haar zoontje is op 5 mei 2021 ter wereld gekomen en heeft de leuke naam Mosie gekregen.

Op Instagram deelt ze een lieve foto van het pasgeboren jongetje. Bo ontvangt veel felicitaties van haar volgers, zo ook van BN’ers als Chantal Janzen, Marly van der Velden en Isa Hoes.

Toevalstreffer

Zoontje Mosie is het eerste kindje van Bo en haar vriend David. Vorig jaar december bracht het stel naar buiten dat Bo in verwachting was. Bo vertelde destijds dat ze heel toevallig in de periode van de opnames van de nieuwe speelfilm Zwanger & Co zwanger raakte. “Het was heel gek. Eind augustus begonnen de opnames, maar ik kwam er dus ook in die periode achter dat ik zelf zwanger was. Dus dat liep heel gek in elkaar over”, aldus de actrice.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door bo rose maerten (@bomaerten)

Grappig én schattig: dit is de allerleukste zwangerschapsaankondiging

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress