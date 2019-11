Youp van 't Hek opnieuw onwel geworden tijdens show en naar ziekenhuis gebracht

Een voorstelling van Youp van ’t Hek is vrijdagavond nogal abrupt tot een einde gekomen. De cabaretier werd halverwege zijn show plotseling onwel en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hij maakt het volgens zijn management goed, maar wordt uit voorzorg grondig medisch doorgelicht, zo meldt het AD.

Advertentie

Plotselinge onderbreking

De 65-jarige cabaretier was volgens aanwezigen net een half uur bezig aan zijn voorstelling ‘Met de Kennis van Nu’ in het Oude Luxor in Rotterdam, toen hij ineens moeilijk uit zijn woorden kwam. Hij zei tegen het publiek 5 minuten te moeten onderbreken en liep vervolgens van het podium af.

Naar het ziekenhuis

Even later werd duidelijk dat Van ’t Hek zijn show niet ging afmaken. “Youp is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed”, kreeg het publiek te horen. Dat reageerde ingetogen, maar geschrokken. De zaal liep vervolgens rustig leeg. Mensen werden getrakteerd op een gratis drankje.

Show vanavond afgelast

Een woordvoerder van Youp heeft inmiddels gereageerd en vertelt hoe het nu gaat met de komiek. “Hij is goed aanspreekbaar”, aldus de zegsman. “Het is afwachten hoe het verder met hem gaat.” Inmiddels is in ieder geval wel duidelijk geworden dat de voorstelling van zaterdagavond 2 november in ieder geval niet doorgaat. Kaarthouders worden hierover zo spoedig mogelijk persoonlijk geïnformeerd.

Niet eerste keer

Dit is overigens niet de eerste keer dat Youp onwel is geworden tijdens één van zijn shows. Enkele jaren geleden werd hij meerdere keren onwel op het podium en moest hij daardoor optredens staken. Hij keek in 2016 dan ook terug op die loodzware periode waarin hij, zoals hij zelf zegt, de dood in de ogen had gekeken. Youp onderging daarom een zware hartoperatie, nadat hij enkele keren voor een volle zaal onwel werd.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP