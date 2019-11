Youp van 't Hek weer thuis na ziekenhuisopname

Cabaretier Youp van ’t Hek was dolblij met z’n voorstellingen in het Luxortheater. Toch had het optreden vrijdag een ander einde dan hij voor ogen had: na een halfuur op de buhne is de grappenmaker onwel geworden.

Er werd aangekondigd dat hij naar het ziekenhuis gebracht zou worden. Gelukkig heeft hij ondertussen laten weten naar eigen zeggen weer gezond thuis te zijn.

Niet de eerste keer

De cabaretier kwakkelt al jaren met z’n gezondheid. In 2015 verliet hij het podium ook al eens, waarna dokters constateren dat hij zware hartproblemen heeft. 6 bypasses waren toen het gevolg.

Maandag duidelijkheid

Het was dus wel even schrikken voor de toeschouwers. Het verleden zou zich toch niet herhalen? Gelukkig lijkt dat niet het geval. Wat er precies met de cabaretier aan de hand is, kan het management nog niet zeggen. Daarover wordt maandag meer bekend.

Shows deze week

Vrijdagavond, na de situatie, liet het management al wel aan BuzzE weten dat hij goed aanspreekbaar was en het ‘redelijk’ goed ging. Het Luxor Theater liet eerder vandaag weten dat alle kaarthouders voor de show van zaterdag zijn geïnformeerd. “Maandag hopen we te kunnen informeren of de shows van komende week door kunnen gaan”, aldus een woordvoerder.

Hopen dat de beste man er weer bovenop komt! Zaterdagavond plaatste Van ’t Hek gelukkig wel een geruststellende tweet:

Alle lof voor de aardige mensen van het Rotterdamse Erasmus MC! Ben weer gezond thuis! Dank! Dank! Dank! — youp (@youpvanthek) 2 november 2019

Carolien Borgers bracht Youp in 2018 in Libelle’s reek Driving home for Christmas naar het oude Luxor. Ze sprak met hem over Kerst, zijn operaties, de geboorte van zijn tweede kleinkind en zijn shows:

Bron: BuzzE. Beeld: ANP