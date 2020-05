Myka Stauffer is een Amerikaanse YouTube-ster met meer dan 700.000 volgers. Zo’n 2,5 jaar geleden, in oktober 2017, liet ze samen met haar echtgenoot James weten dat ze een autistisch jongetje hebben geadopteerd met de naam Huxley.

Hoewel Myka op social media vooral de schijn ophield dat ze een heel gelukkig gezin hadden met hun adoptiezoon Huxley erbij, blijkt de vork nu anders in de steel te zitten. Myka en James hebben deze week een video op YouTube gezet waarin ze vertellen dat ze de inmiddels 4-jarige Huxley weer teruggeven aan het adoptiebureau.

Advertentie

Adoptie

De 32-jarige Myka en de 33-jarige James hebben 4 biologische kinderen. In 2017 kwam het adoptiezoontje Huxley bij het gezin. Toen ze Huxley adopteerden was het stel dolgelukkig. Zo zette Myka onderstaande foto op Instagram, met daarbij de tekst: “Ik kan niet geloven dat Huxley vandaag onze officiële zoon is geworden. Er zijn veel tranen aan te pas gekomen, maar dat was het volledig waard. God heeft ons zoiets moois gegeven, hij is zo’n lieve en brave baby.” De afgelopen jaren konden de Instagramvolgers van Myka vooral een heleboel gelukkige familiekiekjes op haar account vinden. Maar nu blijkt dat er zich achter gesloten deuren meer afspeelde…

– De tekst gaat verder onder de foto –

Video

In een video op YouTube legt het echtpaar uit waarom ze besloten hebben om Huxley na 2,5 jaar weer terug te geven aan het adoptiebureau. Huxley heeft autisme en hij heeft daarom speciale begeleiding nodig. Ook heeft het jongetje een trauma overgehouden aan zijn adoptieproces. Het koppel laat weten dat de zorg voor het jongetje te zwaar is geworden en dat zij hem niet de begeleiding kunnen bieden die hij nodig heeft.

In de emotionele video vertelt het stel dat Huxley een nieuw gezin krijgt, waar ze wegens privacy niet veel over willen zeggen. Wel laten ze weten dat de nieuwe adoptiemoeder een medische achtergrond heeft, waardoor ze beter voor Huxley kan zorgen.

– De tekst gaat verder onder de video –



Reacties

Myka en James krijgen na het delen van deze video bakken vol kritiek over zich heen. Zo vinden volgers dat ze het jongetje geadopteerd hebben als ‘publiciteitsstunt’ en dat ze hem nu wegdoen alsof het om een product gaat. Ook is de hashtag #cancelMykaStauffer in het leven geroepen. Lees hieronder een greep uit de reacties:

Okee dus, ge adopteert een kind waarvan ge weet dat die autisme heeft en dan na een paar jaar staat ge die weer af omdat zijn autisme en adoptietrauma U teveel wordt? Met deze hashtag doe ik met plezier mee 🙂🙃 #cancelmykastauffer — Jorien ♡ (@joriendewagter) May 28, 2020

I didn’t know who @MykaStauffer was till now, but finding out she adopted a kid for views, let the boy get attached to them believing their his family only to ‘rehome’ him as if he was a pet, I fully support #cancelmykastauffer — Adrian Chazacky (@ac7_adrian) May 28, 2020

This is NOT what a parent does. He inconvenienced you, you dropped him like a dog. Every penny that you made off of Huxley, donate to the new family! You just caused GREAT trauma to a little boy. You “re-home” a pet, NOT a child! Entitled! Selfish! Inhumane! #cancelmykastauffer — Maribee (@Maribee1921) May 28, 2020

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN. Beeld: iStock