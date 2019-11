Yvette Broch over Expeditie Robinson: "Ik kreeg zoveel haatberichten"

In Expeditie Robinson werden nog nooit zoveel sluwe plannetjes gesmeden als dit jaar. Maar dat zorgt bij afvaller Yvette voor veel haatberichten van fans.

Op het onbewoonde eiland krijgen de deelnemers van Expeditie Robinson wekenlang niets mee van de buitenwereld. Het was dan ook voor afvaller Yvette Broch (28) een klap toen ze weer thuiskwam en honderden haatberichten kreeg.

Advertentie

Bondje

Yvette vormde tijdensn het spel als nel een bondje met Akwasi en Fien en dat zorgde voor nodige kritiek. “Nadat Tim er vorige week uit werd gestemd, werd ons bondje weer onderwerp van gesprek. Ik kon de aflevering niet zien, maar werd de volgende ochtend wakker met niet normaal veel haatberichten,” legt de handbalster uit aan NU.nl. “Mensen die vonden dat we een vies spel speelden, die echt heel nare dingen over mij als persoon zeiden.”

Negativiteit

Yvette vindt het onvoorspelbaar dat mensen zulke nare berichten sturen en zoveel negativiteit de wereld insturen. “Natuurlijk is het naar voor Tim dat hij afviel, maar waar mensen totaal aan voorbijgaan is dat dat ook onderdeel van het spel is. Het spel is overleven op het eiland, in de proeven je best doen en voor jezelf zorgen. Maar het spel is ook plannen bedenken om zelf zo ver mogelijk te komen en dan is het heel logisch dat je een sterke speler eruit werkt.”

Het is maar een spel

De handbalster noemt dat niet vies spelen. Volgens haar is het in Expeditie Robinson nodig om tactisch te spelen, anders overleef je het niet. “Het is de opzet van het programma. Ik zou willen dat mensen daar ook een beetje bij stilstaan en vooral niet zulke nare dingen verspreiden. Het is een spel, het is een televisieprogramma en je ziet niet alles als kijker. Alsjeblieft, snap dat.”

Dit bericht bekijken op Instagram WAT EEN AVONTUUR! 🏝🔥 @expeditierobinson_rtl Een bericht gedeeld door Yvette Broch (@yvette.broch) op 25 Nov 2019 om 4:50 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl. Beeld: RTL / Martijn van Gelder