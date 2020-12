Yvette van Boven: “Champagne in de Noordoostpolder, dat verwacht je toch niet?”

Vanaf 14 december keert Yvette van Boven terug op televisie. In haar nieuwe programma De Streken van Van Boven maakt ze een culinaire roadtrip door Nederland.

Samen met haar hond Hughie en een auto vol keukengerei gaat Yvette in De Streken van Van Boven in verschillende streken in ons land op zoek naar Hollandse lekkernijen. Overal waar zij komt, van boerenerven tot in de haven, maakt ze met de producten uit die streek de heerlijkste gerechten. Daar willen we meer over (w)eten! Even bellen met Yvette.

Advertentie

Hoe was het om De Streken van Van Boven te maken?

“Het was heel leuk om in streken van Nederland te komen die ik nog niet kende. Er zijn zoveel verschillende streken in de Nederlandse provincies waar bijzondere dingen gebeuren. In die streken gingen we op zoek naar bijzondere ingrediënten, streekproducten en -gerechten. De ene keer heel traditioneel en dan andere keer juist heel vernieuwend. In Nijmegen waren we bijvoorbeeld in het Voedselbos, een aangelegd bos waar je alles wat er groeit kunt eten. Dat vond ik waanzinnig. De afwisseling van nostalgie en vernieuwing maakt het heel boeiend. Zo kwamen we er ook achter dat er champagne wordt verbouwd in de Noordoostpolder. Dat verwacht je toch niet?”