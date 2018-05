Yvette van Boven neemt met mooie foto afscheid van haar trouwe viervoeter

Verdrietig nieuws voor kookboekenschrijfster Yvette van Boven: haar hond Marie is overleden. Op Instagram deelt ze een mooie foto van zichzelf met haar trouwe viervoeter.

Het bijschrift bij de foto “All good things come to an end. — MARIE —Nov 23, 2004 – March 12, 2018

Goodbye my dearest monkey, you were intensively loved” zegt genoeg. Viervoeter Marie week amper van haar (en die van man Oof’s) zijde. Wie Yvettes kookprogramma’s volgt, weet dat Marie Yvette altijd bijstond in de keuken terwijl Yvette driftig in de pannen roerde.

De foto op Instagram krijgt al 2.056 ‘vind ik leuks’ en ontelbaar veel lieve reacties.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron & beeld: Instagram.