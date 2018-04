We hebben er een tijd op moeten wachten, maar vandaag maakt Yvon Jaspers het grote nieuws dan eindelijk bekend: het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ gaat zeer binnenkort van start.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ is te zien op zondag 13 mei op NPO 1. Zoals in elk seizoen beginnen we met een aflevering waarin tien vrijgezelle boeren zich voorstellen. Dat laat Yvon Jaspers weten in een video op de Facebookpagina van het programma.

Romantische zomer

Yvon Jaspers is al bezig met de voorbereidingen op de boerderij, blijkt uit de video. “Ze kunnen niet wachten om samen met jou een fantastische en romantische zomer tegemoet te zien”, sluit ze af. Wie weet zit de boer van jouw dromen er wel bij…

Bron en beeld: KRO-NCRV.