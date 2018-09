Yvon Jaspers flink onder vuur

Met programma’s als ‘Boer zoekt Vrouw’ en ‘Onze Boerderij’ heeft Yvon Jaspers het imago van het boerenbedrijf in Nederland sterk verbeterd, maar volgens dagblad Trouw doet ze dit niet helemaal belangeloos.

Yvon blijkt namelijk een samenwerking te hebben met het beursgenoteerde For Farmers: de grootste veevoerfabrikant van West-Europa. De presentatrice helpt For Farmers voer verkopen via hun website, een fair en met haar programma’s. Het exacte bedrag dat ze hiervoor krijgt wil het bedrijf niet vertellen, maar het zou gaan om een aanzienlijk bedrag.

Geen problemen

Hoewel Trouw zich kritisch uitlaat over mogelijke belangenverstrengeling, heeft KRO-NCRV laten weten geen problemen te hebben met de nevenfunctie van Jaspers. Ook benadrukt de omroep dat het programma Onze Boerderij niet wordt gesponsord. De nevenactiviteiten van Jaspers zijn bekend bij de omroep en goedgekeurd door de directie, laat een woordvoerder weten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Trouw. Beeld: ANP