Yvon Jaspers koppelt eigen broer aan déze ‘Boer zoekt vrouw’-deelnemer

Yvon Jaspers heeft het heft in eigen handen genomen en een van de Boer zoekt vrouw-deelnemers gekoppeld aan iemand die heel dichtbij haar staat. Namelijk haar bloedeigen broer.

Yvons broer Willem heeft het momenteel heel gezellig met Boer zoekt vrouw-afvaller Froukje.

De Brabantse Froukje ken je van het vorige seizoen van Boer zoekt vrouw. Ze schreef een brief aan boer Jan. Ze schopte het tot de laatste drie maar werd tijdens de logeerweek als eerste naar huis gestuurd. Boer Jan ging verder met Nienke.

Boer zoekt vrouw-vakantie

Hoewel Yvon nog nooit eerder een deelnemer uit het programma aan iemand koppelde, hield ze dit keer toch contact met Froukje, omdat ze haar wel heel goed bij haar broer Willem vond passen. En ze heeft gelijk gehad, want Froukje en Willem zijn op dit moment samen op vakantie. Aan Privé laat het stel weten: “Het is allemaal nog pril, maar we kunnen zeggen dat het erg goed voelt. We genieten ook erg van onze vakantie.”

Aanzoek

Mocht Willem nou als een blok voor Froukje vallen op vakantie, dan hoeft hij niet met een verlovingsring aan te komen. Froukje zei namelijk eerder: “Mocht ik ooit gaan trouwen, dan word ik liever gewoon in Nederland ten huwelijk gevraagd met een strotouwtje of snoepring dan op vakantie met een luxe ring!’’

Bron: AD. Beeld: KRO-NCRV, Linelle Deunk