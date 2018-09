Yvon Jaspers blijkt nóg een 'baan' te hebben en dat brengt BzV in gevaar

Er wordt momenteel onderzocht wat Yvon Jaspers (45) precies naast haar werk als presentatrice voor de KRO-NCRV doet.

Ze zou namelijk nog een andere ‘baan’ hebben. Volgens recente berichten is ze namelijk al drie jaar lang in dienst van For Farmers, het grootste veevoederbedrijf van Europa. En dat zou haar onafhankelijke rol als presentatrice van Boer Zoekt Vrouw in gevaar brengen. De geloofwaardigheid wordt zo namelijk in twijfel getrokken: want wie weet nu zeker of ze een boer niet voortrekt?

Er wordt nu onderzocht of ze hiermee de regels officieel overtreedt. “Voor NPO staat voorop dat programma’s van de publieke omroep onafhankelijk moeten worden gemaakt en op geen enkele manier mogen worden beïnvloed door commerciële belangen. We wachten in dit geval het onderzoek van het commissariaat voor de Media af”, aldus een woordvoerder van de KRO-NCRV. Yvon is niet beschikbaar voor commentaar.

We hopen maar dat ze gewoon blijft presenteren, want een Boer Zoekt Vrouw zonder Yvon… Dat is niet echt compleet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP