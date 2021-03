Op donderdag 11 maart gaat Onze boerderij in Europa van start. Presentatrice Yvon Jaspers licht alvast een tipje van de sluier op en vertelt wat we van dit seizoen kunnen verwachten.

In het KRO-NCRV-programma trekt Yvon Jaspers samen met een aantal bekende Boer zoekt vrouw-stellen Europa door per camper. Achter het stuur treffen we ook een oude bekende: boerin Bertie!

Yvon trekt met de stellen door Europa, op zoek naar bijzondere boerenbedrijven. Daar kunnen de stellen inspiratie opdoen voor hun eigen boeren business. Yvon vertelt hoe haar idee voor het programma tot stand is gekomen: “De afgelopen jaren heb ik een agrarische studiebeurs gekregen waarmee ik veel boeren over de hele wereld heb bezocht. Dat was bijzonder leerzaam en opende mijn ogen. Ik zag hoe boeren waar ook ter wereld zich met elkaar verbonden voelen: wij voeden de wereld. Ik zag ook hoe verfrissend en leerzaam het is om eens te kijken bij collega’s in het buitenland. Steeds als ik op zo’n erf stond dacht ik: hier zou ik onze eigen boeren mee naartoe moeten nemen.”

Déze landen zijn bezocht

Dat is werkelijkheid geworden! Yvon heeft met de Boer zoekt vrouw-koppels Denemarken, Duitsland en Zwitserland bezocht. “Het ene moment zijn we in Denemarken bij een bedrijf met een paar duizend schapen, het volgende moment zijn we boven in de Alpen koeien aan het melken. De keer daarna vergapen we ons aan de grootste paardenfokkerij van Europa met olympisch kampioenen om daarna in Duitsland in een grote ton druiven te stampen voor de wijn”, onthult Yvon.

Stof tot nadenken

Volgens Yvon geeft het programma stof tot nadenken: “We zien het Europese agrarische landschap aan ons voorbij trekken. Het zet je aan het denken. Hoe voeden wij de wereld en is die manier ook toekomstbestendig?”

Eerste aflevering

Donderdag 11 maart is de eerste aflevering te zien op NPO 1. In die aflevering duikt Yvon met de Texelse schapenboer Jan en zijn Rianne de camper in. Ze gaan naar Denemarken om mee te draaien in het boerenbedrijf van Sjaak en Jacqueline, die maar liefst 220 melkkoeien hebben. Dat belooft wat!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: KRO-NCRV