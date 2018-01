Yvon Jaspers gaat nóg een programma met boeren maken

Wie aan Yvon Jaspers denkt, denkt aan boeren. Normaal zoekt de presentatrice een nieuwe liefde voor alleenstaande agrariërs, maar dat is niet het geval in haar nieuwste programma.

“Ik ga in 2018 naast een reguliere Nederlandse serie Boer Zoekt Vrouw nóg een programma maken. Niet over de boerenliefde, maar wel over alles wat er nodig is om jouw bordje drie keer per dag gevuld te hebben met eten”, laat de 44-jarige Jaspers aan de website NU.nl weten.

Met andere woorden: Yvon Jaspers gaat in haar nieuwe programma op zoek naar de herkomst van ons eten.

De boeren zijn enthousiast

“Het wordt een programma over de wereld achter het romantische plaatje van Boer zoekt Vrouw waarin je onze boeren van een hele andere kant leert kennen. Niet kwetsbaar of onzeker als het om de liefde gaat, maar juist de kant waar ze heel goed in zijn. Onze boeren, maar eigenlijk alle boeren van Nederland, staan te springen om hun prachtige verhalen te vertellen aan de mensen die het uiteindelijk eten.”

Op zoek naar stoere laarzen om het boerenland mee te trotseren?

Travelin’ laarzen 229,95 vanaf 94,95 Koop hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.