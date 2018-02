Yvon Jaspers reageert op het verdrietige nieuws van boer Olke

Op de website van Boer zoekt Vrouw reageert presentatrice Yvon Jaspers op het verdrietige nieuws van Olke. Zijn vriendin Karen is overleden. “De redactie en ook alle boeren leven intens met Olke mee.”

Behandeling

Tijdens de special van Boer zoekt Vrouw in januari vertelden boer Olke en zijn vriendin Karen het heftige nieuws dat Karen kanker had. Ondanks alles bleven ze positief en waren ze hoopvol voor de toekomst. Maar toen ze terug in Amerika waren ging het al snel slechter en mocht de behandeling niet meer baten. Ze werd 47 jaar en laat Olke en haar dochter en zoon uit een eerdere relatie achter.

Ontmoeten

Op de website van Boer zoekt Vrouw laat Yvon Jaspers weten erg van dit nieuws te zijn geschrokken. “We waren zo blij voor Olke dat Karen in zijn leven kwam”, vertelt ze. Volgens haar was Karen precies wat Olke zocht in een vrouw. Hij bloeide dan ook helemaal op. “We hebben Karen een aantal keren in Nederland mogen ontmoeten en hebben haar leren kennen als een bijzonder warme en liefdevolle vrouw.”

Meeleven

Een paar maanden geleden was de laatste keer dat ze haar voor het laatste heeft gezien. Dat was tijdens de opnames van de Boer zoek Vrouw Special. “Ze was zo vrolijk en vol vertrouwen. Samen met Olke genoot ze van de mensen om haar heen, ’s avonds hebben we met z’n allen staan dansen. Olke heeft haar ten huwelijk gevraagd en natuurlijk zei ze ‘ja’”. Des te harder de klap nu is. Yvon: “Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn. De redactie en ook alle boeren leven intens met Olke mee en zullen er ook in deze moeilijke tijd voor hem zijn.”

Bron: KRO-NCRV. Beeld: ANP