Yvon Jaspers 'wint' prijs voor tv-blunder van het jaar

Woensdagavond worden in Amsterdam tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2019 verschillende televisieprijzen uitgereikt. Onder andere het beste programma en de beste presentatrice worden gekozen. Eerder deze week ontvingen de grootste missers van dit jaar een prijs.

Dit jaar reikt omroepplatform Spreekbuis voor het eerst de TV Knollen uit voor de slechtste televisieprogramma’s en grootste tv-blunder. Het programma RTL late night met Twan Huys werd door de jury als slechtste programma gekozen en het publiek was niet zo’n fan van 6 Inside. In een andere categorie ging Yvon Jaspers er met de prijs ‘TV Blunder van het jaar’ vandoor.

Advertentie

Onze boerderij

Yvon Jaspers heeft deze prijs gewonnen voor haar optreden in Pauw naar aanleiding van de ophef rondom het programma Onze boerderij. Dat heeft ze volgens veel kijkers niet al te slim aangepakt. Yvon zei in het programma dat het voelde alsof ze ‘in een oorlogsgebied zat’, terwijl de familie van de vermoorde Anne Faber tegenover haar zat. Volgens de juryvoorzitter had ze beter eerlijk kunnen zeggen dat het programma haar een leuk extraatje heeft opgeleverd. Yvon en de andere winnaars krijgen de prijs thuisgestuurd.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: KRO-NCRV