Zó zag Yvon Jaspers er 20 jaar geleden nog uit

Presentatrice Yvon Jaspers (44) kennen we nu allemaal als dé Boer Zoekt Vrouw-ster, maar vroeger was ze bezig met heel andere dingen.

Vanaf 1994 was ze al bij het Klokhuis te zien. Ze werkte toen ook mee aan andere kinderprogramma’s, zoals Knofje, waarin ze de moeder van Knofje speelde.

Wat vliegt de tijd

Daarnaast presenteerde ze ook het programma ZigZag. Haar grootste bereik behaalde ze met het populaire boerenprogramma. Ze is inmiddels vijfvoudig (2006, 2008, 2009, 2010 en 2012) winnaar van de Zilveren Televizier-ster. Ze is getrouwd met Pieter en heeft 2 kinderen, Keesje (12) en Tijl (10).

Yvon is overigens dol op eten: “Er zijn heel veel dingen in je leven die je niet, of deels onder controle hebt: het slagen van je liefde, je gezondheid, succes op je werk. Maar je gelukkig voelen zit vaak in kleinere zaken die je wel kunt beïnvloeden. Bij mij hebben die bijna altijd iets te maken met eten of geuren of eetmomenten. Met mijn familie en vrienden. Om dat samenzijn is het te doen, ik eet nooit alleen.”

Zó zag Yvon er in 1997 nog uit:

En zo kennen we haar nu:

Bron: AD. Beeld: ANP