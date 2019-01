Yvon Jaspers reageert voor het eerst op alle kritiek op 'Onze Boerderij'

Het programma Onze Boerderij ligt al een tijdje onder vuur. Presentatrice Yvon Jaspers reageert nu in een uitzending van Jinek voor het eerst op alle kritiek.

Boerentrots

De reden dat het programma onder vuur ligt? Presentatrice Yvon Jaspers werkt ook voor het commerciële veevoederbedrijf ForFarmers. Daar is ze het gezicht van een campagne die ‘de boerentrots naar boven moet halen’. En dát doet ze voor KRO-NCRV ook in ‘Onze Boerderij’.

Contract verlengen

Voor haar werk bij ForFarmers krijgt Yvon goed betaald. Hoeveel is niet duidelijk. Het Commissariaat voor de Media doet momenteel onderzoek naar de bijverdiensten van Yvon bij dit bedrijf. Wanneer de omroep daar de uitslag van krijgt, is nog niet bekend. Toch heeft KRO-NCRV al laten weten het contract met Yvon weer te verlengen.

Geen kwade bedoelingen

Ze gaat dus gewoon door met het programma. En gisteravond tijdens de uitzending van Jinek vertelde de presentatrice dat ze ook doorgaat met haar werkzaamheden voor ForFarmers. Zij ziet hier namelijk het kwaad niet van in. “Het is heel onschuldig werk, ik heb geen kwade bedoelingen”, legt Jaspers aan Eva Jinek uit. “Ik heb alleen maar liefde voor de boeren. En ik vind het zo mooi om met die mensen te praten, ik leer er zoveel van. Ik word er gelukkig van.” Maar voor haar werkzaamheden krijgt ze inderdaad ‘fijn geld’, geeft ze toe.

Niks stiekem

“Ik doe dit niet stiekem”, gaat ze verder. “Ik doe nu vijftien jaar boerentelevisie en nu doe ik dingen in het land voor boeren. Dat doen heel veel presentatoren van de publieke omroep. En dat is niet geheim en is goedgekeurd door de KRO-NCRV.” En nu wordt er gezegd dat Yvon stiekem via ForFarmers geld zou sluizen naar een programma en dat dat dan een geheime sponsoring zou zijn. “Nou het is niet eens in me opgekomen”, zegt ze. “Natuurlijk niet.”

Yvon Jaspers heeft de afgelopen tijd veel kritiek over haar heen gekregen. De Commissariaat voor de Media onderzoekt de nevenactiviteiten van Yvon. Wat vindt ze van die kritiek? Ze reageert bij #Jinek! pic.twitter.com/gEHvl5k4mI — Jinek (@JinekLive) January 15, 2019

Bron: Jinek & AD. Beeld: ANP