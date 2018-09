Yvon verbaasd over uitspraken boer Wim in eerste beelden 'Boer zoekt Vrouw'

Aanstaande zondag is ‘Boer zoekt Vrouw’ eindelijk weer terug op televisie. Tien boeren krijgen in deze aflevering te horen hoeveel brieven ze hebben ontvangen en of ze horen bij de vijf boeren met de meeste brieven.

Op Facebook zijn de eerste beelden van de aflevering van aanstaande zondag al te zien en daarin zien we boer Wim (28) zijn eerste brieven lezen. Zijn eerste inderdaad, want uit een opmerking van de vrouw aan tafel blijkt dat Wim héél veel brieven heeft gekregen.

Leeftijd

Gelukkig kan er snel al een eerste selectie worden gemaakt want Wim heeft best wat eisen qua leeftijd van de vrouwen. Yvon vraagt hem welke vrouwen sowieso op de ‘nee-stapel’ komen. Daarop antwoordt hij: “Heel oude of heel jonge vrouwen.” Yvon wil natuurlijk graag weten wat heel oud dan is. “Boven de 35?”, reageert Wim daarop. “Hele oude vrouwen! Oh man!”, zegt Yvon lachend en een beetje verbaasd. Wim maakt vervolgens duidelijk dat jonger dan “22, 23,24”, voor hem ook geen match is. Wat Wim verder zoekt? een “leuke, spontane, vrolijke en actieve” vrouw. Wij zijn héél benieuwd of Wim de vrouw van zijn dromen zal vinden in het programma.

Beeld: KRO-NCRV/Linelle Deunk.