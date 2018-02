Interview: schaatslegende Yvonne van Gennip en jong talent Esmee Visser

Dertig jaar geleden won Yvonne van Gennip (53) drie keer Olympisch goud in het Canadese Calgary. Esmee Visser (22) staat juist aan het begin van haar schaatscarrière. Zo vlak voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea voeren zij een gesprek over wilskracht, voorspoed en tegenslag.

“Hee, hi!” Enthousiast begroeten Yvonne van Gennip en Esmee Visser elkaar met drie zoenen. De schaatsvedette van weleer en het jonge lange-afstandstalent troffen elkaar een paar keer eerder, onder andere in het Noorse Stavanger, waar Esmee haar eerste World Cup-wedstrijd reed. Yvonne was er als manager van het Nederlandse schaatsteam en zag Esmee voor het eerst schaatsen. “Ik was aangenaam verrast”, vertelt ze. “Esmee heeft een heel mooie en efficiënte techniek. Maar dat Esmee zich heeft gekwalificeerd voor de Olympsiche Spelen is razendknap, want de concurrentie was groot. Dat ze werkelijk zo goed is, blijkt wel uit het feit dat ze onlangs Europees kampioen werd in Kolomna in Rusland, op de drie kilometer.”

Esmee straalt. Logisch. Het is dé Yvonne van Gennip die haar complimenten geeft. De Yvonne die precies dertig jaar geleden een ongeëvenaarde prestatie leverde tijdens de Olympische Winterspelen in het Canadese Calgary. Drie gouden medailles won ze, op alle afstanden die ze reed: de 1500, 3000 en 5000 meter. Totaal onverwacht, ook voor haarzelf, omdat ze vanwege een voetblessure een maand voor de Spelen nog in het gips zat.

Even onverwacht bewees Esmee zich op 30 december tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) als deelneemster aan de Olympische Spelen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Esmee: “Ik had me voor de drie en vijf kilometer geplaatst maar ik had totaal niet verwacht dat ik de Olympische Spelen zou halen. Ik begin net. In oktober reed ik pas mijn eerste seniorenwedstrijd maar ik had wel het gevoel dat ik het in me had.”

Is een schaatscarrière een grote opoffering?

Esmee: “Ik vond het jammer dat ik met Kerst niet bij mijn ouders kon zijn omdat ik moest trainen, maar ik vind het niet zo erg dat ik niet kan uitgaan of met vriendinnen kan afspreken, wat andere schaatsmeisjes wel zeggen te missen. Ik wil gewoon nog beter worden. Daarvoor train ik 20 tot 26 uur per week en ga ik altijd vroeg naar bed.”

Yvonne: “Ik heb mijn schaatscarrière ook niet als opoffering ervaren omdat ik er blind voor ging, maar nadat ik was gestopt, vond ik het wel heerlijk om lekker laat op te kunnen blijven. Het voelde als een bevrijding om niet meer met mijn lichaam bezig te zijn. Als schaatser word je altijd wakker met de vraag: hoe voelen mijn benen?”

Esmee, lachend: “En naarmate een wedstrijd nadert, gaan die benen steeds strammer en stijver aanvoelen en denk je dat je niets meer kunt.”

Wedstrijdstress?

Yvonne: “Ik had er in het begin veel last van, maar uiteindelijk weet je dat je toch wel presteert ondanks die spanning en het feit dat je van de zenuwen niet hebt geslapen. Maar ik ben nog lekkerder en beter gaan schaatsen toen ik van Ted Troost leerde hoe ik me tijdens het schaatsen kon ontspannen.”

Was dat de sleutel tot die gouden medailles?

“Deels. Allereerst was ik in Calgary super uitgerust omdat ik een maand voor de Olympische Spelen met mijn voet in het gips zat. Normaal gesproken trainden we destijds zo hard waardoor we, achteraf gezien, wel heel erg moe aan een wedstrijd begonnen. Nu had ik na het gips alleen heel rustig aan mijn techniek gewerkt. Daarnaast voelde ik me ontspannen omdat niemand vanwege die blessure iets van me verwachtte, en kon ik tijdens de Spelen alles wat ik in de loop der tijd van Ted Troost had geleerd toepassen.”

Esmee: “Wie is Ted Troost?”

Yvonne: “Een haptonoom, iemand die je leert om contact te maken met je lichaam. Hij leerde mij om tijdens het schaatsen met mijn gedachten naar de pijn in mijn benen toe te gaan waardoor die pijn minder werd en ik dus beter ging schaatsen. De eerste keer had ik echt een eureka-moment.”

Esmee: “Je moet er wel in geloven denk ik, anders werkt het niet.”

Wat werkt voor jou?

Lachend: “Ik draag voor een wedstrijd altijd dezelfde onderbroek en eet exact zo veel minuten voor het begin een banaan.”

Yvonne: “Ha! Ik heb nog nooit zo veel bananen gegeten als in Calgary omdat het verhaal rondzong dat het lichaam sneller zou herstellen als je bananen at en een halve liter melk dronk. Maar ik heb nooit afhankelijk willen zijn van speciale onderbroeken of sokken. Raak je die kwijt, dan heb je een probleem.”

Esmee knikt: “Laatst deed ik bij een onbelangrijke wedstrijd alles anders. Het resultaat was hetzelfde. Die onderbroek heeft dus geen nut, maar toch…”

Wat gebeurde er tijdens de Olympische Spelen in 1992? Toen viel je en bleven de medailles uit.

Yvonne: “Ik zat niet lekker in mijn vel. Na Calgary kreeg ik allemaal leuke klusjes aangeboden; ik mocht clinics geven en presentaties houden. Na een jaar besloot ik toch om verder te gaan met schaatsen, maar ik merkte dat ik de brandende ambitie miste die mijn ploeggenootjes wel hadden. Ik voelde me een vreemde eend in de bijt en wilde het liefst onder een steen kruipen. Vanwege die gouden medailles lette juist iedereen op mij. Vreselijk. Toen mijn broer in Albertville aankwam, begon ik te huílen, ik hield niet meer op. We zijn de bergen ingegaan om alle spanning kwijt te raken, ik heb vervolgens die wedstrijden gereden en daarna was het helemaal klaar, dat schaatsen.”

Esmee: “Dacht je achteraf niet: ik had eerder moeten stoppen?

Yvonne: “Nee, toen ik die gouden medailles haalde, zei iedereen: ‘Stop nu, op je hoogtepunt.’ Maar ik was 23. Ik vond het schaatsen nog leuk. Was ik toen gestopt, dan had ik me altijd afgevraagd wat ik in 1992 zou kunnen hebben gepresteerd.”

Ben jij weleens door een dal gegaan Esmee?

“Ik scheurde vorig jaar aan het eind van het seizoen mijn lies en mij werd verteld dat het herstel zes maanden zou gaan duren. Ik ben heel slecht in nietsdoen. Ik wil altijd vooruit, maar mijn lichaam hield me tegen. Zo frustrerend. Wat hielp, was de wetenschap dat andere schaatsers ook de rustperiode ingingen en ik hield mezelf voor dat het, zoals mijn ouders zeiden, juist goed was voor mijn lichaam om een keer echt uit te rusten. Ik heb me toen op mijn studie farmaceutische wetenschappen gestort, die ik volg aan de VU in Amsterdam. Uiteindelijk mocht ik na drie maanden weer trainen.”

Yvonne, mijmerend: “Ik kon echt genieten van het trainen. De weg naar de top is zó leuk. Ik kan nog steeds terughalen hoe ik me voelde toen ik me realiseerde dat ik wel drie gouden plakken had gewonnen, maar ook iets dierbaars was verloren: mijn drive. Dat vond ik heel erg. Ik voelde me heel eenzaam.”

Hoe belangrijk is familie voor een topsporter?

Esmee: “Heel belangrijk. Mijn ouders zijn mijn grootste supporters en ze steunen me ook financieel omdat ik niet in een commercieel team zit en daardoor niet word gesponsord.”

Yvonne: “Mijn ouders zeiden tegen mij: ‘Je moet doen wat je gelukkig maakt. Maakt niet uit wat. Wij staan achter je.’ En ze stonden achter me. Altijd. Zo fijn.”

Esmee knikt: “Je ouders kun je volledig vertrouwen. Van mijn schaatsvriendinnen weet ik vaak niet wat ik aan ze heb omdat we concurrenten zijn.”

Zijn schaatsers gefocust op hun tegenstanders?

Yvonne: “Je weet wie je concurrenten zijn, meer niet. Als je bezig bent met de ander, vergeet je jezelf.”

Esmee: “Het heeft ook geen zin. Je kunt je tegenstanders toch niet beïnvloeden.”

Yvonne: “Ik vroeg me destijds wel af hoe het mogelijk was dat die Oostblokdames altijd alles wonnen. Toen het ijzeren gordijn viel, bleek dat ze zwaar aan de dope zaten.”

Wat dacht je toen?

“Jemig, dacht ik. Mijn prijzenlijstje had er heel anders uit kunnen zien, want ik was vaak tweede of derde geweest. Tegelijkertijd ben ik supertrots dat het me is gelukt om zelfs meiden die onder de doping zaten, te verslaan. Dat maakt mijn prestatie nog unieker.”

Werd jij zelf niet beticht van dopinggebruik?

“Vast wel. Wie een goede prestatie levert, is meteen verdacht. Dat geldt voor veel topsporters. Dat is zuur. Het doet je trainingsarbeid teniet.”

Esmee: “Ik wil die verhalen over doping niet geloven. Het is frustrerend om te denken dat je een oneerlijke strijd aan het rijden bent.”

Yvonne: “Ik had hetzelfde. De geruchten over doping deden al de ronde, maar ik wilde er niet aan. Maar inmiddels is het klip en klaar dat het is gebeurd, ook tijdens de laatste Spelen in Sotsji. Toen werden de Russische sporters van hogerhand gedwongen om doping te gebruiken om tot betere prestaties te komen.”

Esmee, verbaasd: “Hoefden ze geen urine in te leveren?”

Yvonne: “De sporters hadden van tevoren schone urine afgegeven en via een gat in de muur werden de potjes vieze urine weggesluisd en kregen ze potjes met schone urine terug – die leverden ze in. Ongelooflijk.”

Nog zo’n heikel punt in de sport is misbruik…

Yvonne, resoluut: “Een coach is iemand die jou door en door kent, waar je veel tijd mee doorbrengt, die een arm om je heen slaat als het slecht gaat of je een hug geeft als het goed gaat. Maar daar moet het bij blijven. Oók als een pupil verliefde gevoelens ontwikkelt. Dit kan best eens gebeuren omdat de hormonen in de puberteit opspelen en een pupil opkijkt tegen zijn of haar oudere coach. Over verliefdheid gesproken…”

Nou?

Yvonne: “Ik ben wel eens verliefd geweest op een coach. Maar toen was ik al 26 en het was niet mijn coach, dus dat is een andere geval.”

Esmee: “Wist die coach dat?”

Yvonne: “Dat weet hij zeker! Nee, niet vissen, hoor! Ik wil alleen nog kwijt dat die verliefdheid goed uitpakte. Ik ging er superhard van schaatsen, want die coach stond naast de baan en als ik voorbij reed, wilde ik hem zo snel mogelijk weer zien, haha!”

Kun jij het goed vinden met je coach, Esmee?

“Ja. Ik ben een beetje een zenuwachtig type en ik heb sinds dit jaar een coach die veel grapjes maakt. Hij houdt me ontspannen.”

Yvonne: “Dat is belangrijk. Een goede coach voelt aan wat je nodig hebt.”

Yvonne, heb jij nog een advies voor Esmee? “Laat je niet gek maken. Als je overweldigd wordt door de grootsheid van de Olympische Spelen, besef dan dat de ijsbaan dezelfde is als altijd, met dezelfde concurrenten. Je hebt het in je, dus geloof in jezelf. Hoe mooi is het om op het belangrijkste podium te laten zien wat je in huis hebt. Geniet daarvan!”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Astrid Theunissen. Beeld: Ester Gebuis.